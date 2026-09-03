«Ни разу в жизни»: Актёр Владислав Ветров раскрыл свой главный секрет

Народный артист России Владислав Ветров признался, что ни разу в жизни не брал полноценный отпуск. Об этом он рассказал на открытии 129-го сезона МХТ имени Чехова.

Владислав Ветров никогда не был в отпуске. Обложка © Пятый канал

По словам актёра в интервью Пятому каналу, даже время, которое можно было бы считать отдыхом, он проводил за работой. Поэтому возвращение к привычному графику не вызывает у него сложностей.

«Я не уходил. Вы знаете, я провёл в трудах отпуск, и поэтому мне ничего не стоит продолжить этот труд. Вот и всё. Никак, я в отпуск ни разу не уходил в жизни», — сказал Ветров.

Артист отметил, что отдыхом для него может стать смена обстановки во время съёмок в другом городе.

«Совмещаю с какими-то локациями, выгодными кинолокациями. Значит, в Сочи это было бы хорошо, Владивосток тоже неплохо», — добавил он.

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