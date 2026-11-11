Между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским нет никакой симпатии. Политики совершенно не доверяют друг другу, поэтому организовать их личную встречу пока затруднительно. Об этом заявил представитель американской переговорной команды Джаред Кушнер по итогам переговоров в ОАЭ.

«Россияне заявляют, что хотят добиться большего прогресса, прежде чем Путин и Зеленский встретятся лично», — подчеркнул американский переговорщик.

По словам Кушнера, отсутствие даже намёка на доверительные отношения между Путиным и Зеленским осложняет дипломатический процесс. Российская сторона, как утверждает представитель Вашингтона, предпочитает сначала приблизить позиции участников переговоров по основным вопросам урегулирования, а уже затем обсуждать возможность встречи на высшем уровне.