«Ни симпатии, ни доверия»: Кушнер высказался о встрече Путина и Зеленского
Кушнер: Между Путиным и Зеленским нет даже намёка на доверие или симпатию
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Между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским нет никакой симпатии. Политики совершенно не доверяют друг другу, поэтому организовать их личную встречу пока затруднительно. Об этом заявил представитель американской переговорной команды Джаред Кушнер по итогам переговоров в ОАЭ.
«Россияне заявляют, что хотят добиться большего прогресса, прежде чем Путин и Зеленский встретятся лично», — подчеркнул американский переговорщик.
По словам Кушнера, отсутствие даже намёка на доверительные отношения между Путиным и Зеленским осложняет дипломатический процесс. Российская сторона, как утверждает представитель Вашингтона, предпочитает сначала приблизить позиции участников переговоров по основным вопросам урегулирования, а уже затем обсуждать возможность встречи на высшем уровне.
Ранее Life.ru рассказал об итогах двухдневных консультаций России, США и Украины в Абу-Даби. В ходе встречи 10–11 ноября делегации уделили особое внимание территориальным разногласиям, гарантиям безопасности, обмену пленными и снижению напряжённости. При этом о заключении окончательных соглашений участники не сообщили.