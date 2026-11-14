Астрономы обнаружили загадочный космический объект массой примерно в 2,2 раза больше Солнца. Он может оказаться одной из самых тяжёлых нейтронных звёзд или необычно лёгкой чёрной дырой. Об открытии сообщает Phys.org со ссылкой на исследование в журнале Science Advances.

Объект находится в звёздной системе J0008+0128. Его сосед — красный гигант, а сам невидимый компаньон выдаёт своё присутствие только гравитационным воздействием. Используя данные телескопов LAMOST, APOGEE и космической обсерватории Gaia, учёные оценили его массу в диапазоне от 1,8 до 2,8 солнечной. Наиболее вероятное значение — 2,2.

Обычно нейтронные звёзды весят около 1,4 массы Солнца, а чёрные дыры звёздного происхождения значительно тяжелее. Поэтому новая находка может помочь определить границу между этими двумя типами космических объектов.

Главной загадкой стала орбита невидимого тела. Оно совершает оборот вокруг общего центра масс с красным гигантом примерно за 3,3 года, двигаясь по почти круговой траектории. Для столь массивной нейтронной звезды это необычно: подобные объекты, как правило, набирают массу за счёт вещества близкого соседа.

Исследователи провели около 300 тысяч компьютерных моделирований, однако ни одно не смогло полностью объяснить строение системы. Учёные не исключают, что за невидимым компаньоном скрывается небольшая чёрная дыра или даже пара компактных звёзд. Установить его природу помогут дальнейшие наблюдения.

Ранее Life.ru рассказывал о необычной нейтронной звезде в галактике Андромеды. Российские астрофизики обнаружили, что пульсар XB091D постепенно ускоряет вращение, перетягивая вещество у соседней звезды. В отличие от новой находки, механизм его эволюции удалось объяснить.