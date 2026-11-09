Международная команда астрономов обнаружила 52 далёкие галактики, которые прежде оставались незамеченными при традиционных наблюдениях. Внутри них оказались гигантские запасы холодного газа, необходимого для рождения новых звёзд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование чилийских учёных.

Открытие совершила группа специалистов под руководством чилийской исследовательницы Виктории Катан. Вместо поиска яркого свечения галактик учёные решили сосредоточиться на газовых облаках, которые могут существовать даже там, где практически не образуются новые светила.

Для наблюдений использовали телескоп ALMA, расположенный в пустыне Атакама. Астрономы отслеживали сигналы монооксида углерода и атомарного углерода, а также изучали спектральные данные, которые обычно остаются без внимания при подобных исследованиях.

Новый подход позволил обнаружить галактики, недоступные другим инструментам. Среди них оказались и системы, постепенно переходящие в неактивное состояние, когда процесс рождения звёзд замедляется или прекращается.

Согласно результатам исследования, запасы газа в обнаруженных галактиках могут достигать триллиона солнечных масс. Однако даже при таком количестве вещества некоторые из этих космических объектов практически перестали формировать новые звёзды.

Исследователи предполагают, что причиной может быть нагрев газа под воздействием уже возникших светил. Из-за повышения температуры вещество теряет способность сжиматься в плотные облака, необходимые для появления новых звёзд.

Ранее Life.ru рассказывал, что учёные продолжают искать объяснение природе невидимой материи, влияющей на движение галактик. Астрономы судят о её существовании по гравитационному воздействию на окружающие объекты. При этом непосредственно обнаружить частицы тёмной материи исследователям пока не удалось.