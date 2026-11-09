Китай успешно вывел на низкую околоземную орбиту новую группу спутников для национальной системы космического интернета SatNet. Ракета-носитель «Чанчжэн-12» стартовала 9 ноября с коммерческого космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Пуск состоялся в 04:24 по пекинскому времени (23:24 мск 8 ноября). Спутники благополучно достигли заданной орбиты, а миссию признали полностью успешной. Запущенные аппараты относятся к 29-й группе низкоорбитальной спутниковой системы Китая.

Новые спутники станут частью национальной сети SatNet, предназначенной для обеспечения широкополосного доступа в интернет. Проект предусматривает создание глобального покрытия, в том числе для территорий, где строительство наземной телекоммуникационной инфраструктуры затруднено.

Ранее Китай пополнил группировку спутникового интернета Qianfan ещё 18 аппаратами. Запуск состоялся 3 ноября с космодрома Цзюцюань при помощи ракеты-носителя Kinetica-2. Спутники должны расширить возможности низкоорбитальной сети связи Spacesail Constellation.

Китай параллельно развивает две крупные системы спутникового интернета. SatNet (Guowang) представляет собой государственный проект, ориентированный прежде всего на национальную инфраструктуру связи. Qianfan (SpaceSail) развивается при поддержке властей Шанхая и нацелен в том числе на международный коммерческий рынок. Обе системы предполагают размещение на низкой околоземной орбите тысяч спутников.