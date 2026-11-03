Китай в гипотетическом конфликте с США может лишить противника спутникового преимущества за счёт цепной реакции столкновений на орбите, предположил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко. По его оценке, под угрозой при таком сценарии окажется в том числе группировка Starlink.

Эксперт связал масштабные планы КНР по развёртыванию спутников с возможным эффектом Кесслера. При столкновении аппаратов образуются обломки, которые повреждают другие объекты и вызывают новые аварии. В наиболее тяжёлом варианте отдельные орбиты могут надолго стать непригодными для использования.

Такое развитие событий специалист описал в контексте разных военных приоритетов двух держав. Китай наращивает флот и кораблестроение, тогда как США стремятся компенсировать отставание в этой сфере космическими технологиями. Потеря спутниковой связи, разведки и управления подорвала бы американское преимущество.

Ранее конструктор беспилотных систем заявил, что Китай создал аналог российского комплекса подавления Starlink. Разработка может воздействовать на спутники направленным радиосигналом и временно ограничивает связь с наземными терминалами.