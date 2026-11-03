Китай пополнил группировку спутникового интернета Qianfan ещё 18 аппаратами. Запуск состоялся 3 ноября с космодрома Цзюцюань при помощи ракеты-носителя Kinetica-2. Спутники должны расширить возможности низкоорбитальной сети связи Spacesail Constellation. Об этом свидетельствует информация в каталоге космических миссий Space Launch Now.

Китай пополнил группировку спутников интернет-системы Qianfan. Видео © X / CNSPACE

Ракета стартовала в 00:15 UTC (03:15 мск). Все 18 аппаратов предназначены для передачи данных и после отделения от носителя должны работать на полярной орбите. Спутниковая аппаратура поддерживает диапазоны Ku, Q и V, используемые для организации широкополосной связи.

Нынешняя миссия стала вторым полётом ракеты Kinetica-2, разработанной китайской компанией CAS Space. Её дебют состоялся в марте 2026 года. Носитель длиной около 52 метров способен доставлять на низкую околоземную орбиту до 12 тонн полезной нагрузки. Qianfan, также известная как G60 или Spacesail Constellation, — китайский проект глобальной спутниковой связи. Его развивает шанхайская компания Shanghai Spacesail Technologies при поддержке властей Шанхая. Система должна обеспечить высокоскоростной доступ в интернет с использованием аппаратов, расположенных на низкой околоземной орбите.

Первые 18 спутников этой сети отправились в космос в августе 2024 года на ракете Long March 6A. В дальнейшем Китай продолжил развёртывание группировки сериями по 18 аппаратов. В частности, 4 июня 2026 года аналогичная партия была выведена на орбиту с помощью модифицированной ракеты Long March 6A. К тому времени общее число спутников Qianfan достигло 182. Ближайшая цель проекта — сформировать группировку из 1296 аппаратов к 2027 году. В долгосрочных планах фигурирует расширение сети до 12 тысяч спутников.

А ранее стало известно, что Китай располагает собственной системой противодействия спутниковой сети Starlink Илона Маска, работающей по тому же принципу, что и российский комплекс «Волна-Купол-Гарант». Разработка позволяет воздействовать направленным радиосигналом на космические аппараты, пролетающие над территорией страны.