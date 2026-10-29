«Звезда смерти» по-китайски: США опасаются появления нового оружия против спутников

Китай может до конца 2020-х годов развернуть в космосе оружие направленной энергии, способное выводить из строя американские спутники. Об этом сообщает издание The War Zone со ссылкой на новый доклад Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA).

По оценке американской разведки, Пекин способен дополнить свой противоспутниковый арсенал орбитальными системами направленной энергии. Сейчас Китай уже располагает наземными средствами подобного типа, которые могут создавать помехи работе космических аппаратов и повреждать их оборудование.

В докладе отмечается, что такие технологии позволяют воздействовать на спутники разными способами. Одни атаки могут лишь временно нарушать их работу, например ослепляя оптические датчики лазерным излучением. Другие способны приводить к необратимым повреждениям бортовой электроники.

При этом американское ведомство не уточняет, какое именно оружие может появиться на китайских орбитальных аппаратах. Речь потенциально идёт о лазерах, мощных микроволновых излучателях или других системах направленной энергии.

Вашингтон также обеспокоен быстрым расширением китайской спутниковой группировки. Согласно докладу, к июлю 2026 года Китай располагал более чем 510 разведывательными спутниками — втрое больше, чем в 2018 году.

Американские аналитики считают, что развитие противоспутниковых технологий создаёт дополнительные риски для военной связи, навигации и космической разведки. В потенциальном конфликте подобное оружие может использоваться для нарушения работы систем, от которых зависят вооружённые силы США и их союзников.

Доклад DIA посвящён не только Китаю. В нём также рассматриваются космические программы России, Ирана и КНДР, которые американская разведка относит к источникам потенциальных угроз безопасности в космосе.