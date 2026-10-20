Спутники ICEYE заподозрили в подготовке ударов по России: Эксперт раскрыл их роль в разведке ВСУ

Данные с финско-американских спутников ICEYE могут использоваться украинскими военными для выбора целей при нанесении ударов дальнобойными беспилотниками по территории России. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов. По его словам, космическая группировка также помогает ВСУ отслеживать передвижение техники и решать разведывательные задачи.

Поводом для обсуждения спутниковой разведки стали сообщения о сближении российского аппарата «Космос-2612» с радиолокационным спутником ICEYE X36. По информации СМИ, оба объекта находились на высоте около 550–560 километров.

Степанов пояснил, что ICEYE занимается развитием собственной орбитальной группировки с 2018 года. Её основу составляют небольшие аппараты дистанционного зондирования Земли, работающие на высоте примерно 560–580 километров. Получаемые ими сведения, как утверждает эксперт, используются в том числе для поддержки украинских военных операций.

«Это инструмент, который формирует банк целей для киевского режима в рамках реализации концепции нанесения средних и глубоких ударов по территории России с применением дальнобойных дронов», — сказал специалист.

Отдельно Степанов остановился на происхождении компании. По его словам, считать ICEYE исключительно финским проектом неправильно: компания является финско-американской, при этом управление спутниками осуществляется из Финляндии, а запуском аппаратов занимается SpaceX. Эксперт утверждает, что результаты космического наблюдения передаются украинскому командованию с начала СВО.

Развитие подобных систем Степанов рассматривает как часть более масштабной работы европейских стран по укреплению собственных разведывательных возможностей. В этой связи он напомнил о позиции еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса, который называл независимую спутниковую разведку одним из приоритетных направлений для Евросоюза.

Одним из таких проектов должна стать программа IRIS2. Как рассказал эксперт, она предусматривает создание защищённой европейской спутниковой сети. На орбиту предполагается вывести около 290 аппаратов, а финансирование программы оценивается в 10 миллиардов евро.

Ранее Life.ru сообщал о сближении российского спутника «Космос-2612» с аппаратом ICEYE X36. По предварительным расчётам, расстояние между аппаратами могло сократиться до нескольких сотен метров.