Российский военный спутник догнал западный аппарат, связанный с разведкой ВСУ

На околоземной орбите зафиксировали необычное сближение двух космических аппаратов. Российский военный спутник «Космос-2612» после серии манёвров оказался рядом с радиолокационным ICEYE-X36. Последний принадлежит западной компании, предоставляющей спутниковые снимки Украине. По предварительным расчётам, расстояние между аппаратами могло сократиться до нескольких сотен метров.

Российский спутник «Космос-2612» сблизился с аппаратом ICEYE-X36. Видео © Х /

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Как пишет Telegram-канал «Военная хроника», российский спутник начал менять траекторию ещё в конце сентября. Затем последовали дополнительные корректировки, позволившие ему приблизиться к орбите иностранного аппарата.

За перемещениями объектов следил нидерландский специалист Марко Лангбрук. Он установил, что «Космос-2612» проводил манёвры 30 сентября, а затем 12, 15 и 16 октября. В результате характеристики движения двух спутников стали практически одинаковыми.

Наиболее интересные события, согласно расчётам исследователя, развернулись ранним утром 18 октября. Именно тогда аппараты могли оказаться на минимальном расстоянии друг от друга. При этом Лангбрук допускает, что российский спутник выполнил ещё несколько небольших корректировок, поэтому установить точную дистанцию пока невозможно.

Оба объекта двигались на высоте примерно 550–560 километров. Зачем российскому аппарату потребовалось столь близко подходить к ICEYE-X36, неизвестно. Данных о столкновении или изменении орбиты западного спутника вследствие внешнего воздействия нет.

ICEYE специализируется на радиолокационной съёмке Земли. Её аппараты способны получать изображения даже ночью и при плотной облачности. Такие технологии используются в том числе для военной разведки.

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