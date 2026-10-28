Американская военная разведка подтвердила, что на загадочном спутниковом снимке, который несколько лет распространялся в интернете, запечатлён секретный китайский космоплан. Аппарат оказался похож на беспилотный шаттл X-37B, используемый Космическими силами США. Об этом сообщает портал The War Zone (TWZ) со ссылкой на новый доклад Разведывательного управления Минобороны США (DIA).

Изображение высокого разрешения вошло в рассекреченный доклад американской разведки об угрозах безопасности в космосе, опубликованный 26 октября. Снимок был сделан в 2024 году спутником компании Maxar Technologies, которая теперь работает под названием Vantor.

Разведка США подтвердила подлинность снимка секретного космоплана Китая. Фото © The War Zone / Vantor

На фотографии виден небольшой крылатый аппарат с двумя вертикальными стабилизаторами и открытыми створками грузового отсека. В хвостовой части расположена дополнительная конструкция с развёрнутыми солнечными панелями.

Однако различия между двумя машинами всё же есть. В частности, китайский космоплан отличается более длинной хордой крыла — расстоянием между его передней и задней кромками. На снимке также просматриваются элементы, предположительно предназначенные для размещения стоек шасси.

В компании Vantor уточнили, что изображение получили 28 мая 2024 года с помощью спутника WorldView-3. Расстояние до космоплана в момент съёмки составляло менее 90 километров.

В американском разведывательном докладе упоминаются две китайские программы многоразовых космических аппаратов — Shenlong и Tengyun. Какой именно из них оказался в кадре, ведомство не раскрывает. Подобные машины могут выводить оборудование на орбиту, проводить испытания и возвращаться на Землю для повторного использования.

При этом Китай уже осуществил четыре орбитальные миссии экспериментальных космопланов с 2020 года. Последний запуск состоялся 7 февраля 2026 года. Назначение большинства проводимых на орбите экспериментов официально не раскрывается.

Ранее Life.ru рассказывал о запуске китайской ракеты Gravity-1 с морской платформы. Частная аэрокосмическая компания OrienSpace отправила на орбиту девять спутников, включая восемь аппаратов группировки SpaceSail и экспериментальный спутник связи. Ракета стартовала с платформы у побережья Шанхая и доставила полезную нагрузку на высоту около 800 километров.