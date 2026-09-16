Китай запустил с моря ракету Gravity-1 с девятью спутниками

Китайская аэрокосмическая компания OrienSpace провела необычный запуск ракеты-носителя Gravity-1 прямо с морской платформы. Аппарат успешно отправил на орбиту девять спутников, среди которых оказались восемь аппаратов для группировки SpaceSail и экспериментальный спутник связи.

Старт состоялся у побережья Шанхая в 06:00 по местному времени (01:00 мск). Вскоре после взлёта ракета вывела полезную нагрузку на заданную орбиту высотой около 800 километров.

Общий вес отправленных в космос аппаратов превысил три тонны. Среди них были спутники «Цяньфань» (SpaceSail), предназначенные для работы в рамках китайской космической группировки, а также аппарат для испытаний технологий высокоскоростной беспроводной связи.

Gravity-1 представляет собой трёхступенчатую ракету с диаметром обтекателя 4,2 метра и длиной около 30 метров. По данным разработчиков, она способна доставлять до 6,5 тонны груза на низкую околоземную орбиту и считается самой мощной твердотопливной ракетой в мире. Запуск стал очередным этапом развития коммерческой космонавтики Китая. Компании страны активно развивают собственные носители и спутниковые системы, стремясь расширить возможности для вывода аппаратов на орбиту.

Ранее КНДР провела масштабные военные учения с применением беспилотников и ракетных комплексов. В манёврах участвовали артиллерийские и ракетные подразделения, которые отрабатывали совместное применение разных видов вооружений. Во время учений военные проверили взаимодействие между беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами, а также системами залпового огня. В Пхеньяне заявили, что такие тренировки направлены на повышение скорости реагирования и управления огнём.