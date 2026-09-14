КНДР провела учения с беспилотниками, крылатыми и баллистическими ракетами

Пять артиллерийских и ракетных соединений КНДР провели совместные учения по огневому налёту. Манёвры состоялись 12 сентября. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ходе учений военные задействовали различные наступательные БПЛА, стратегические крылатые и тактические баллистические ракеты, а также крупнокалиберные огнемётные РСЗО. Участники отрабатывали согласованное управление разными боевыми системами и одновременное нанесение удара по цели. За учениями наблюдали зампред Центрального военного комитета ТПК маршал Пак Чон Чхон и начальник Управления артиллерии Генштаба КНА генерал-майор Ю Чхан Сон.

По словам Ю Чхан Сона, одной из ключевых задач стало совершенствование интегрированной системы управления огнём и автоматизированного взаимодействия между различными средствами поражения. Подготовка, как отметил генерал, должна повысить готовность подразделений к быстрому реагированию и нанесению контрудара. Пак Чон Чхон заявил, что учения направлены на повышение способности армии выполнять поставленные перед ней задачи.

Ранее Пхеньян произвёл очередной ракетный пуск в сторону Японского моря. Южнокорейский Объединённый комитет начальников штабов подтвердил факт запуска. Американские военные заявили, что им известно о недавнем ракетном пуске КНДР, и подчеркнули, что проводят тесные консультации с союзниками и партнёрами в регионе. При этом американская сторона заверила, что Соединённые Штаты по-прежнему привержены обеспечению безопасности своей территории и защите союзников в регионе.