Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября, 11:04

«Армию надо встряхнуть»: Лукашенко заговорил о проверке вплоть до мобилизации

Лукашенко: В Белоруссии проверят всю армию вплоть до мобилизации

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости проверить готовность всей армии республики. По его словам, мероприятия могут дойти вплоть до мобилизации, передаёт БелТА.

«Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации», — заявил белорусский лидер.

Таким образом Лукашенко обозначил дальнейшее расширение проверок боевой готовности вооружённых сил страны. О конкретных сроках и масштабах предстоящих мероприятий пока не сообщается.

«Вот тебе и пьяницы»: Лукашенко удивился результатам перевоспитания аграриев в армии
«Вот тебе и пьяницы»: Лукашенко удивился результатам перевоспитания аграриев в армии

А ранее Лукашенко анонсировал создание армии в Белоруссии, способной остудить пыл любого агрессора. Он заявил, что исход военных конфликтов невозможен без подготовленных солдат и современного вооружения для ведения боя на земле. Кстати, недавно белорусский лидер поручил направить около 500 работников белорусского АПК после уборочной кампании на военные сборы.

Больше новостей о вооружённых силах, учениях и обороне — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar