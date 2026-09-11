«Армию надо встряхнуть»: Лукашенко заговорил о проверке вплоть до мобилизации
Лукашенко: В Белоруссии проверят всю армию вплоть до мобилизации
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости проверить готовность всей армии республики. По его словам, мероприятия могут дойти вплоть до мобилизации, передаёт БелТА.
«Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации», — заявил белорусский лидер.
Таким образом Лукашенко обозначил дальнейшее расширение проверок боевой готовности вооружённых сил страны. О конкретных сроках и масштабах предстоящих мероприятий пока не сообщается.
А ранее Лукашенко анонсировал создание армии в Белоруссии, способной остудить пыл любого агрессора. Он заявил, что исход военных конфликтов невозможен без подготовленных солдат и современного вооружения для ведения боя на земле. Кстати, недавно белорусский лидер поручил направить около 500 работников белорусского АПК после уборочной кампании на военные сборы.
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