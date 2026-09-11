«Армию надо встряхнуть»: Лукашенко заговорил о проверке вплоть до мобилизации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости проверить готовность всей армии республики. По его словам, мероприятия могут дойти вплоть до мобилизации, передаёт БелТА.

«Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации», — заявил белорусский лидер.

Таким образом Лукашенко обозначил дальнейшее расширение проверок боевой готовности вооружённых сил страны. О конкретных сроках и масштабах предстоящих мероприятий пока не сообщается.