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Регион
20 августа, 13:11

Лукашенко отправит недобросовестных аграриев на сборы на границу с Украиной

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Около 500 работников агропромышленного комплекса Белоруссии после завершения уборочной кампании отправят на армейские сборы. Речь идёт о военнообязанных специалистах, которых власти республики считают недобросовестно работавшими во время страды.

По данным телеканала СТВ, решение связано с поручением Александра Лукашенко. В конце июля белорусский лидер заявил, что работников сельского хозяйства, нарушавших трудовую дисциплину и плохо выполнявших обязанности в период уборки урожая, могут направлять на сборы с последующим выполнением задач на южной границе страны.

Подготовка будет проходить в подразделениях сил специальных операций. Военнообязанные специалисты и механизаторы пройдут занятия по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке, а также тренировки с использованием военной техники. После завершения обучения часть призванных направят на южное направление для выполнения учебно-боевых задач. Продолжительность сборов может составить до 60 дней.

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Ранее Life.ru рассказывал о решении Лукашенко усилить контроль на границе Белоруссии с Украиной. Минск неоднократно заявлял о необходимости укрепления южного направления на фоне ситуации вокруг украинского конфликта и активности военной инфраструктуры в регионе.

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Николь Вербер
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