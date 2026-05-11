«Нужен солдат обученный»: Лукашенко призвал армию готовиться к боям на земле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что исход военных конфликтов невозможен без подготовленных солдат и современного вооружения для ведения боя на земле. Свои заявления белорусский лидер сделал на совещании, посвящённом государственным программам вооружения и оборонному заказу.

Лукашенко привёл в пример действия США и Израиля против Ирана, отметив, что одних ракетно-бомбовых ударов недостаточно для достижения результата.

«Забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции — никуда. А наземная операция — это солдат обученный. (Белоруссии нужны. — прим. Life.ru) наши офицеры и то оружие, которое нужно для ведения боя на земле», — сказал он.

Отдельно политик указал на необходимость наличия у армии «фундаментального оружия», которым должен уверенно владеть солдат. По его словам, без современного оснащения решить задачи обороны невозможно, а вооружение должно соответствовать реальным условиям применения. Лукашенко добавил, что стране необходимо как закупать, так и самостоятельно создавать виды оружия, которые будут востребованы армией.

Ранее глава РБ рассказал о белорусском лазере для уничтожения беспилотников. По словам министра обороны страны, это устройство способно уничтожать дроны с расстояния два километра.