«Вот тебе и пьяницы»: Лукашенко удивился результатам перевоспитания аграриев в армии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что около 500 недобросовестных работников сельского хозяйства, которых отправили на военные сборы, неожиданно хорошо проявили себя в армии. По его словам, к новобранцам не возникло серьёзных претензий, а некоторых теперь предлагают поощрить.

Изначально белорусский лидер предполагал, что людей, нарушавших дисциплину во время уборочной кампании, окажется несколько тысяч. Однако местные власти нашли примерно полтысячи военнообязанных, которых направили на переподготовку.

Лукашенко признался, что сначала не поверил положительным докладам министра обороны Виктора Хренина и несколько раз просил перепроверить сведения. Позже глава военного ведомства даже попросил разрешения наградить отличившихся.

«Лица светлые, работают, исполняют всё, что офицер скажет. Ну никаких претензий», — рассказал Лукашенко.

После подготовки призванных переодели в военную форму, обеспечили оружием и провели боевое слаживание. По словам политика, 170 человек затем отправили в мобильные и тактические группы для выполнения задач по защите границы.

«Они землянки вырыли лучше, чем в Минске квартиры оборудовали. Вот тебе и пьяницы, такие-сякие», — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер считает, что эксперимент показал способность этих людей нормально работать при правильной организации и строгой дисциплине. Теперь он намерен разобраться, почему такого результата не удалось добиться на их прежних местах.

Ещё 20 августа Life.ru писал, что около 500 работников белорусского АПК после уборочной кампании должны пройти военные сборы. Для них предусматривались огневая, тактическая, инженерная и медицинская подготовка, после которой часть военнообязанных планировалось направить на южную границу.