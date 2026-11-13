В России обновят государственный стандарт, регулирующий одежду сотрудников кафе, ресторанов и предприятий пищевой промышленности. Изменения вступят в силу с 1 июня 2027 года, однако применять их разрешено досрочно. Соответствующий приказ подписал руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Речь идёт об изменении № 1 к ГОСТ Р 70231-2022 «Гигиена пищевой продукции. Одежда для работников производства пищевой продукции и общественного питания. Требования, основанные на принципах ХАССП». Документ опубликован в правовой системе «КонсультантПлюс». Приказ № 1427-ст датирован 6 ноября 2026 года.

Обновление касается нормативных документов, на которые ссылается действующий стандарт. В частности, пересматриваются ссылки на методики испытания тканей на устойчивость окраски к воздействию света и стирки, а также к воздействию воды. Кроме того, обновляются ссылки на стандарты оценки устойчивости материалов к образованию катышков.

Изменения затронули и нормативную базу для рабочей обуви. В стандарт добавили ссылку на ГОСТ ISO 20345-2024, устанавливающий требования к защитной обуви, вместо ранее указанного ГОСТ Р ЕН ИСО 20347-2013. Информацию об обновлении разместил Росстандарт.

Сам ГОСТ Р 70231-2022 действует с сентября 2023 года. Он устанавливает требования к изготовлению, выбору, использованию и обслуживанию одежды работников, которые участвуют в производстве и приготовлении пищевой продукции. Основная задача документа — снизить риск загрязнения продуктов и обеспечить соблюдение гигиенических правил.

В основе стандарта лежат принципы ХАССП — системы анализа опасностей и критических контрольных точек. Она предполагает выявление потенциальных рисков для безопасности пищевых продуктов и разработку мер по их предотвращению.

Действующий ГОСТ предусматривает различные требования к одежде в зависимости от характера работы. Например, при обращении с упакованными продуктами гигиенические риски ниже, чем при приготовлении скоропортящихся блюд. Для сотрудников, контактирующих с неупакованной готовой пищей, требования к защитным свойствам одежды выше.

Документ также содержит положения о материалах, конструкции, хранении и стирке рабочей формы. В частности, одежда должна соответствовать условиям труда и не становиться источником загрязнения продуктов. При этом сам ГОСТ применяется на добровольной основе, если обязательность его соблюдения не установлена другими нормативными требованиями или договорными условиями.

Ранее Life.ru рассказывал, что Роспотребнадзор предложил пересмотреть санитарно-эпидемиологические требования к работе предприятий общественного питания. Проект предусматривал сокращение части бюрократических процедур и изменение правил обращения с готовыми блюдами. В частности, предлагалось ограничить практику предварительного добавления соусов к холодным блюдам при доставке, чтобы снизить риски нарушения условий хранения. Исключения планировали предусмотреть для продуктов, рецептура которых предполагает смешивание ингредиентов с соусом. Новые правила также должны были упростить отдельные требования к документообороту ресторанов и кафе.