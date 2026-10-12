В России предложили разработать ГОСТ для готовой еды

В России нужен ГОСТ, который установит единые требования к готовой еде и её производству, заявил президент Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды Сергей Беляков. По его мнению, понятные правила для всех участников рынка помогут защитить покупателей и поддержать добросовестную конкуренцию.

Вкус блюда каждый оценивает по-своему, тогда как безопасность можно проверить по конкретным показателям. Если продукция оказывается опасной, необходимо оперативно разбираться в произошедшем и привлекать виновных к ответственности. Замалчивание таких случаев подрывает доверие ко всей отрасли, включая ответственных производителей.

В 2026 году Роспотребнадзор уже принял методические рекомендации, определяющие понятие готовой еды. Следующим шагом должно стать закрепление обязательных требований, которые позволят отрасли развиваться без дополнительных рисков для покупателей, подчеркнул собеседник URA.ru.

Тем временем российским производителям готовой еды не хватает сотрудников. Особенно востребованы специалисты, отвечающие за качество продуктов, санитарные нормы и работу технологических линий.