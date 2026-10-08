В России предложили ввести ГОСТы на детское питание и молочную продукцию

Производителей детского питания и молочной продукции в России хотят обязать работать по государственным стандартам, а контроль качества вывести на отдельное финансирование. С такой инициативой выступила председатель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская, сообщает РИА «Новости».

По её мнению, одной смены требований недостаточно: нужны деньги на независимые проверки и сертификацию. На эти цели предлагается ежегодно закладывать 2–3 млрд рублей.

«Мы предлагаем не просто ужесточить требования, но и подкрепить их финансово. Контроль без денег — фикция. Два-три миллиарда рублей в год — это менее 0,5% расходов федерального бюджета на здравоохранение, но это инвестиция в будущее нации», — сказала Лещинская.

Главную проблему она видит в том, что обязательного применения ГОСТов для такой продукции сейчас нет. Компании могут выпускать товары по собственным техническим условиям, поэтому, по словам общественницы, формальное обозначение «детский» ещё не гарантирует соответствия единым повышенным стандартам.

Лещинская считает, что в вопросах питания несовершеннолетних добровольного подхода недостаточно. Поэтому обязательные нормативы она предлагает дополнить постоянным внешним контролем, чтобы требования работали не только на бумаге.

По её словам, именно сочетание единых стандартов и регулярных проверок должно стать базой системы, которая снижает риски для здоровья детей и не позволяет производителям обходить требования за счёт собственных техусловий.

В июле Росстандарт утвердил новые ГОСТы на молочную продукцию и детское питание. В частности, впервые появились отдельные стандарты для йогуртов детям раннего возраста и напитков на основе молочной сыворотки для малышей старше года. В документах прописаны требования к сырью, безопасности, упаковке, маркировке, хранению и перевозке. Новые нормы начнут действовать с 1 января 2027 года, хотя применять их разрешено досрочно.