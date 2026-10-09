А кушать хочется всегда: В РФ вырос спрос на специалистов одной отрасли

В России обострилась нехватка сотрудников на предприятиях по производству готовой еды. Компании активно ищут поваров, технологов, инженеров и упаковщиков, предлагая специалистам зарплаты от 70 до 150 тысяч рублей. Об этом URA.ru рассказал глава Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ) Сергей Беляков.

По словам эксперта, стремительное развитие отрасли заставляет предприятия расширять мощности и увеличивать штат. Несмотря на активное внедрение автоматизированных систем, полностью отказаться от человеческого труда производители пока не могут.

«Степень автоматизации в отрасли достаточно высокая. Но доля ручного труда там тоже высока», — подчеркнул Беляков.

Особенно востребованы сотрудники, отвечающие за качество продуктов, соблюдение санитарных норм и работу технологических линий. Одновременно сохраняется потребность в персонале без специальной подготовки, занимающемся фасовкой и упаковкой блюд. Однако даже таким работникам необходимы медицинские книжки и регулярные проверки здоровья.

Ранее Life.ru сообщал, что российские предприятия испытывают кадровый голод из-за несоответствия предлагаемых зарплат ожиданиям соискателей. Особенно заметна нехватка работников в промышленности и строительстве. При этом даже большое количество открытых вакансий не гарантирует компаниям быстрого поиска персонала.