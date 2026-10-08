Бесплатной работе конец: С 2027 года стажёрам гарантируют зарплату, отпуск и больничные

С 1 марта 2027 года российские стажёры получат полноценные трудовые гарантии, включая зарплату не ниже МРОТ, оплачиваемые больничные и отпуска. Об этом «Газете.ru» рассказал депутат Госдумы от КПРФ Георгий Камнев, объяснивший положения нового закона о стажировках.

По словам парламентария, изменения впервые закрепляют в Трудовом кодексе отдельные понятия стажёра и стажировки. Работодатели больше не смогут использовать такой статус для привлечения людей к работе вне рамок установленного порядка. Каждый начинающий специалист должен будет трудиться по срочному договору под руководством наставника.

При этом претендовать на подобное оформление смогут не только выпускники вузов и колледжей, но и граждане, которые продолжают образование либо осваивают новую профессию. Главное условие заключается в соответствии выполняемых обязанностей полученной или изучаемой специальности. Например, человека с дипломом в области гостиничного дела нельзя будет оформить стажёром-пекарем, а будущего дизайнера — педагогом.

Камнев подчеркнул, что время такой работы будет учитываться при формировании страхового стажа. Сотрудникам также обеспечат социальные гарантии, положенные официально трудоустроенным гражданам. По оценке депутата, это позволит уйти от практики использования молодых специалистов в качестве дешёвой и фактически бесправной рабочей силы.

Максимальная продолжительность стажировки составит шесть месяцев. Однако завершить её можно и раньше, если человек уже освоил необходимые навыки и готов самостоятельно выполнять обязанности. После этого работодатель вправе заключить с ним обычный трудовой договор.

Отдельное правило касается окончания срока первоначального соглашения. В отличие от стандартного срочного договора, документ о стажировке не будет автоматически превращаться в бессрочный, если стороны своевременно не оформят его прекращение. Для продолжения сотрудничества потребуется заключить новое соглашение на общих основаниях.

Кроме того, новый порядок распространяется не на все профессии. В частности, специальные требования сохраняются для государственных служащих, врачей и аудиторов, чья подготовка регулируется отдельными нормами. Сам закон уже принят и подписан, но действовать начнёт только весной следующего года.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин поручил законодательно закрепить понятия «стажёр» и «трудоустройство на стажировку». Соответствующее распоряжение президент дал по итогам Петербургского международного экономического форума. Правительству совместно с Госдумой предстояло обеспечить принятие необходимых поправок в весеннюю парламентскую сессию 2026 года.