Выяснилось, сколько реально платят молодым специалистам в России

Более 70% российских компаний предлагают стажёрам при полной занятости до 50 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит газета «Ведомости» со ссылкой на исследование проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Ancor.

Зарплату от 20 000 до 30 000 рублей получают стажёры в 34% организаций, ещё 25% работодателей предлагают от 30 000 до 50 000 рублей. В 13% компаний выплаты не превышают 20 000 рублей.

Более высокую оплату — от 50 000 до 100 000 рублей — предлагают 8% работодателей. Ещё 16% компаний вовсе не оплачивают стажировки.

Главной проблемой при найме молодых специалистов 67% работодателей назвали завышенные зарплатные ожидания кандидатов без опыта. Ещё 43% организаций столкнулись с нехваткой соискателей с необходимыми навыками или образованием.

При этом 32% компаний отметили другую проблему: молодые сотрудники быстро разочаровываются в работе и переходят к другим работодателям.

По данным исследования, 66% компаний привлекают молодых специалистов, чтобы обучать их под собственные задачи. Для 35% работодателей это возможность по-новому взглянуть на уже сложившиеся процессы, а 23% рассчитывают таким образом обеспечить преемственность знаний.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о специальном статусе стажёра. Документ предлагает заключать со студентами и недавними выпускниками временный трудовой договор с зарплатой не ниже МРОТ, соцгарантиями и сроком стажировки до шести месяцев.