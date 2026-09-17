Никакого ананаса и горы начинки: Шеф лучшей сети мира — о секретах идеальной пиццы

Секрет хорошей пиццы кроется не в количестве начинки, а в правильном тесте, сезонных продуктах и балансе вкусов. Своими правилами поделился Микеле Паскарелла, основатель лондонской Napoli on the Road, признанной лучшей пиццерией мира по версии 50 Top Pizza World 2026. Его слова приводит Daily Mail.

По словам шефа, один из главных промахов — перегружать основу множеством ингредиентов. Из-за этого теряется вкус теста. Не советует Паскарелла и злоупотреблять острым маслом, способным перебить остальные оттенки блюда.

Тесто, напротив, требует бережного обращения. Его не стоит чрезмерно вымешивать, а начинку лучше подбирать по сезону: такие продукты свежее, ароматнее и позволяют регулярно обновлять меню.

Особое внимание Паскарелла уделяет сочетаниям. Даже необычные компоненты могут хорошо работать вместе, если вкус остаётся сбалансированным. Единственное категоричное исключение шеф делает для ананаса — его на своей пицце он видеть не хочет.

Есть блюдо Паскарелла советует руками, а не ножом и вилкой, желательно подобрав подходящий напиток. При этом шеф не согласен с убеждением, что настоящую хорошую пиццу можно попробовать исключительно в Италии. Победа его лондонского ресторана стала наглядным подтверждением обратного.

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