Никакого «Терминатора»: почему Китай не готовится к «апокалипсису ИИ»

В Китае скептически воспринимают западные прогнозы о возможном выходе искусственного интеллекта из-под контроля человека. Подобные предупреждения там нередко считают преувеличением или инструментом конкурентной борьбы со стороны США, пишет The New York Times.

Если в Кремниевой долине обсуждают сценарии глобальной катастрофы с автономным оружием и неподконтрольными человеку системами, то Пекин делает ставку на возможности государства. Китайские эксперты полагают, что при необходимости власти способны ограничить интернет, отключить инфраструктуру и остановить опасную технологию административными средствами.

Другой распространённый взгляд связывает разговоры об «экзистенциальной угрозе» с борьбой за рынок. В технологической среде КНР такие заявления порой называют «маркетингом страха», который способен затормозить развитие конкурентов американских компаний.

Исследователь Университета Цинхуа Цзе Цай отмечает, что китайская отрасль пока больше занята развитием возможностей нейросетей.

«Мы по-прежнему рассматриваем ИИ как находящийся на очень ранней стадии развития. Основное внимание по-прежнему уделяется возможностям и инновациям», — сказал он.

При этом безопасность технологий Пекин не игнорирует. В центре внимания находятся киберугрозы, вредоносный код, биологические риски и контроль за распространением сгенерированных материалов. В стране уже действует обязательная маркировка ИИ-контента и регистрация моделей у государственных органов.

Ранее Life.ru сообщал, что российские модели искусственного интеллекта отстают от китайских примерно на полгода. Глава Сбера Герман Греф объяснил разрыв прежде всего преимуществом разработчиков из КНР в доступных вычислительных мощностях.