Греф: Российские ИИ отстают от китайских примерно на полгода

Российские модели искусственного интеллекта отстают от китайских примерно на полгода, и этот разрыв может сохраниться. Об этом заявил Герман Греф на ежегодной технологической конференции «ГигаКонф 2026».

Главной причиной глава Сбера назвал ограничения в вычислительных мощностях. По его словам, российские разработчики находятся в неравных условиях с компаниями из КНР, которые могут использовать значительно больше ресурсов, тогда как по остальным параметрам отечественные команды им не уступают.

Глава Сбера объяснил, что преимущество получает тот, кто способен одновременно проводить большое количество экспериментов. Для этого и требуются значительные мощности. При этом Китай, по оценке Грефа, примерно на те же полгода уступает США. Он также связал это с тем, что у американских компаний ещё больше вычислительных ресурсов для экспериментов.

Замглавы администрации президента Максим Орешкин обратил внимание на другую сторону развития ИИ. По его словам, постоянное увеличение числа параметров моделей и улучшение их качества постепенно упирается в определённые пределы, поэтому всё большее значение приобретает то, как технологию используют и встраивают в реальные процессы.

Орешкин подчеркнул, что внутренние качества и подготовленность самого пользователя становятся важнее разницы между отдельными моделями.

Ранее Life.ru рассказывал о дискуссии вокруг будущего экономики и роли человека в эпоху искусственного интеллекта. На экспертных встречах в Национальном центре «Россия» участники обсуждали, как развитие ИИ меняет экономику и требования к людям.