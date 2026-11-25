Все шесть человек, находившихся на борту легкомоторного самолёта Cessna 210, потерпевшего крушение у побережья американского штата Миссисипи, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — четверо взрослых и двое детей. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на береговую охрану США.

Водолазы обнаружили тела всех погибших внутри фюзеляжа затонувшего самолёта неподалёку от острова Хорн. Поисковая операция продолжалась около четырёх часов.

На борту воздушного судна находились в том числе два мальчика восьми и десяти лет. Самолёт вылетел из Нового Орлеана и направлялся в город Форт-Майерс во Флориде.

Cessna потерпела крушение 24 ноября в Мексиканском заливе. Перед исчезновением с радаров самолёт стремительно терял высоту. В ходе поисковой операции спасатели обнаружили обломки воздушного судна, три спасательных жилета и плот.

К поискам привлекли авиацию и катера береговой охраны США, сотрудников Департамента морских ресурсов Миссисипи и местных правоохранительных органов.

Причины авиакатастрофы пока не установлены. Расследованием займутся Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте США.