Легкомоторный самолёт Beech A36 Bonanza рухнул на жилую улицу в американском Луисвилле при попытке экстренной посадки в аэропорту Bowman Field. Пилот сообщил диспетчерам об отказе двигателя и предупредил, что не сможет долететь до взлётно-посадочной полосы. Два человека на борту госпитализировали, один из них находится в критическом состоянии. Об этом сообщает местный телеканал WDRB+WAVE.

Самолёт рухнул на жилую улицу в американском Луисвилле после отказа двигателя. Видео © X / Scope Report

Авария произошла 24 ноября около 14:45 по местному времени. Самолёт заходил на посадку на полосу № 6, однако не смог до неё добраться и упал в жилом районе примерно в 800 метрах от конца ВПП.

Во время радиообмена пилот предупредил диспетчеров о критической ситуации. По предварительным данным пожарной службы, у воздушного судна отказал двигатель.

На борту находились два человека и собака. Оба пассажира получили травмы: один пострадавший был доставлен в больницу с угрожающими жизни повреждениями, второй — с серьёзными травмами. Животное передали сотрудникам муниципальной службы по защите животных Луисвилла. По информации пожарных, собака, предположительно, не пострадала.

Самолёт упал на улице Эмерсон-авеню в районе Стратмур-Виллидж. При этом жилые дома не были задеты, никто из находившихся на земле не пострадал. На месте работали пожарные, полиция и медицинские службы.

К расследованию подключатся Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB). Специалистам предстоит установить обстоятельства отказа двигателя и причины аварийной посадки.

Ранее Life.ru писал, что пять военнослужащих погибли при крушении военного вертолёта в турецкой провинции Эскишехир. Вертолёт AS-532 принадлежал военно-воздушным силам республики и выполнял учебный полёт. После падения воздушного судна к месту происшествия прибыли спасательные службы. Причины авиакатастрофы пока не называются.