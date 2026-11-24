Пять человек погибли при крушении военного вертолёта Турции
Пять военнослужащих погибли при крушении военного вертолёта в турецкой провинции Эскишехир. О трагедии сообщило Минобороны Турции, передаёт издание Oksijen.
Место крушения военного вертолёта AS-532 Cougar в Турции. Видео © X / Rojvan Erzirom
Вертолёт AS-532 принадлежал военно-воздушным силам республики и выполнял учебный полёт. После падения воздушного судна к месту происшествия прибыли спасательные службы. Причины авиакатастрофы пока не называются.
Напомним, военный вертолёт ВВС Турции потерпел крушение во время учебного полёта. Воздушное судно вылетело из Эскишехира. На месте падения обнаружили обломки, начались поисково-спасательные работы.
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