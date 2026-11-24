Пять военнослужащих погибли при крушении военного вертолёта в турецкой провинции Эскишехир. О трагедии сообщило Минобороны Турции, передаёт издание Oksijen.

Место крушения военного вертолёта AS-532 Cougar в Турции. Видео © X / Rojvan Erzirom

Вертолёт AS-532 принадлежал военно-воздушным силам республики и выполнял учебный полёт. После падения воздушного судна к месту происшествия прибыли спасательные службы. Причины авиакатастрофы пока не называются.