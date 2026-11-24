Военный вертолёт рухнул в Турции, начались поиски экипажа
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Военный вертолёт ВВС Турции потерпел крушение во время учебного полёта. Воздушное судно вылетело из Эскишехира. На месте падения обнаружили обломки, начались поисково-спасательные работы. Об этом сообщило Министерство обороны республики.
«Обломки нашего вертолёта обнаружены, поисково-спасательные работы продолжаются», — говорится в заявлении ведомства.
Информации о количестве членов экипажа и их состоянии пока нет. Турецкие власти также не сообщили о возможных погибших и пострадавших.
Причины крушения на данный момент не установлены. Поисково-спасательная операция продолжается.
Ранее Life.ru сообщал о другом крушении военного вертолёта в Турции: в провинции Малатья погибли четверо военнослужащих. Воздушное судно S-70 упало возле жилого дома и загорелось. Причины той авиакатастрофы также устанавливались.