Военный вертолёт ВВС Турции потерпел крушение во время учебного полёта. Воздушное судно вылетело из Эскишехира. На месте падения обнаружили обломки, начались поисково-спасательные работы. Об этом сообщило Министерство обороны республики.

«Обломки нашего вертолёта обнаружены, поисково-спасательные работы продолжаются», — говорится в заявлении ведомства.

Информации о количестве членов экипажа и их состоянии пока нет. Турецкие власти также не сообщили о возможных погибших и пострадавших.

Причины крушения на данный момент не установлены. Поисково-спасательная операция продолжается.