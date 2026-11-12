Четверо турецких военнослужащих погибли при крушении военного вертолёта S-70 в провинции Малатья на востоке Турции. Воздушное судно упало на землю по пока не установленной причине. Об этом сообщило Министерство национальной обороны республики, передаёт агентство Anadolu.

«В результате крушения вертолёта погибли четверо наших военных», — говорится в заявлении ведомства.

Авиакатастрофа произошла вечером 12 ноября в районе Ешилъюрт, неподалёку от населённого пункта Саманкёй. После падения вертолёт загорелся, пламя перекинулось на расположенный поблизости жилой дом.

На место происшествия направили пожарных, медиков и спасательные подразделения. Возгорание удалось потушить. По предварительным данным, на земле никто не пострадал. Обстоятельства крушения устанавливаются. В Минобороны Турции выразили соболезнования семьям погибших военнослужащих.