Несмотря на громкие авиакатастрофы последних лет, пассажирские самолёты стали значительно безопаснее, чем четверть века назад. Однако у этой обнадёживающей статистики есть исключение: частные джеты, небольшие самолёты и вертолёты по-прежнему связаны с более высокими рисками. К такому выводу пришли авиационные эксперты, опрошенные британской газетой Daily Mail.

Поводом для обсуждения стала катастрофа Learjet 60, произошедшая 1 ноября во Флориде. Частный самолёт летел из американского Остина на Багамские острова, но внезапно начал стремительно терять высоту и рухнул возле автомобильной дороги. Все девять человек на борту погибли. Кадры падения быстро распространились по социальным сетям, вызвав новую волну опасений по поводу безопасности авиаперелётов.

Однако основатель и генеральный директор немецкого бюро авиационной безопасности JACDEC Ян-Арвед Рихтер убеждён, что человечество сейчас переживает самый безопасный период в истории гражданской авиации. По его словам, за последние 25 лет среднее число погибших в авиакатастрофах существенно сократилось, хотя пассажиропоток вырос почти втрое.

В начале 2000-х годов самолётами ежегодно пользовались около 1,7 миллиарда человек. Сегодня этот показатель приближается к пяти миллиардам, что соответствует росту на 192%. При этом, согласно приведённой Рихтером статистике, число погибших во всех видах гражданской авиации сократилось с 1155 человек в 2001 году до 499 в 2025-м.

Положительную долгосрочную тенденцию подтверждает и Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Согласно её отчёту, в 2025 году на миллион коммерческих рейсов приходилось 1,32 авиационного происшествия против 3,72 в 2005-м. При этом отдельные годы всё ещё могут сопровождаться ростом числа погибших из-за крупных катастроф.

Впрочем, эксперты предупреждают, что статистика регулярных пассажирских перевозок не отражает всех рисков частной авиации. Коммерческие авиакомпании работают по жёстким правилам, регулярно проверяют технику и обеспечивают экипажи необходимой поддержкой. У частных операторов требования и условия работы могут заметно отличаться.

Одной из главных проблем специалисты называют давление на пилотов. Владельцы частных самолётов и заказчики чартерных рейсов нередко заинтересованы в соблюдении расписания даже при ухудшении погоды. В результате экипажу приходится принимать сложные решения в условиях ограниченной поддержки.

Как пояснил Рихтер, пилотам крупных авиакомпаний практически не приходится опасаться наказания за решение уйти на запасной аэродром ради безопасности пассажиров. В частной авиации давление со стороны заказчиков может быть значительно сильнее. Особенно уязвимы пилоты, которые управляют самолётом в одиночку и вынуждены самостоятельно оценивать все риски.

Эксперт по подготовке пилотов Мюррей Тервей из Университета Эдит Коуэн также обратил внимание на роль человеческого фактора. По его оценке, ошибки людей связаны примерно с 80% авиационных происшествий. При этом частные рейсы могут выполняться менее опытными экипажами и с меньшим уровнем организационной поддержки.

Причины катастрофы Learjet 60 пока не установлены. Американский Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) сообщил, что специалисты продолжают изучать обломки воздушного судна. Незадолго до падения экипаж докладывал об обледенении и турбулентности, поэтому погодные условия стали одним из важных направлений расследования.

Отдельную опасность для авиации, по мнению директора подразделения гражданской безопасности Лестерского университета Саймона Беннетта, представляют угрозы взрывов и другие преднамеренные попытки нарушить работу аэропортов. Недавняя серия таких сообщений затронула десятки европейских рейсов и привела к сбоям в расписании. Однако происхождение угроз и возможная координация их организаторов пока окончательно не установлены.

Несмотря на тревожные происшествия, специалисты призывают оценивать безопасность полётов по многолетней статистике, а не отдельным катастрофам. По их мнению, масштабные аварии вызывают особенно сильный страх из-за ощущения полной потери контроля, хотя вероятность погибнуть на регулярном пассажирском рейсе остаётся крайне низкой.

Ранее Life.ru сообщал о крушении легкомоторного самолёта на автомагистрали А2 в Германии. Трагедия произошла 6 ноября неподалёку от Магдебурга. Воздушное судно упало возле проезжей части и загорелось, оба находившихся на борту человека погибли. На место прибыли спасатели, медики и сотрудники полиции, а движение по трассе пришлось временно ограничить. Другие автомобили, по предварительным данным, не пострадали. Обстоятельства катастрофы выясняют специалисты.