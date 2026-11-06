Два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта на автомагистрали А2 неподалёку от немецкого Магдебурга. Воздушное судно упало в районе проезжей части и загорелось. По данным полиции, спасатели обнаружили обоих находившихся на борту людей погибшими. Об этом сообщает Bild.

Авиакатастрофа произошла днём 6 ноября к северо-востоку от города, между развязками Бург-Центрум и Лостау. На место направили пожарных, медиков и сотрудников правоохранительных органов.

На опубликованных кадрах видно, что самолёт получил серьёзные повреждения. Его обломки горели примерно в километре от парковки Крээнберге. Спасателям пришлось тушить пожар непосредственно возле автомагистрали.

Из-за происшествия движение по А2 ограничили. На время работы экстренных служб участок трассы полностью перекрывали, а автомобилистам рекомендовали выбирать другие маршруты.

По предварительной информации полиции, другие транспортные средства в результате крушения не пострадали. Обстоятельства падения воздушного судна пока остаются неизвестными.

Ранее Life.ru сообщал о крушении легкомоторного самолёта Cessna 172 в Татарстане. Воздушное судно упало в огород частного дома в селе Шемордан 12 сентября. Пилот и пассажир погибли, при этом на земле никто не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности воздушного транспорта.