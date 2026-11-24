Два человека погибли при крушении вертолёта Robinson R22 возле города Темекула в Южной Калифорнии. Машина врезалась в склон холма утром 23 ноября. На борту находились только пилот и пассажир, сообщает телеканал KESQ со ссылкой на пожарную службу округа Риверсайд.

Сигнал о катастрофе поступил около 9:30 по местному времени, или 20:30 мск. Вертолёт упал неподалёку от пересечения дорог Де-Портола и Оук-Маунтин. Первыми к обломкам добрались помощники шерифа. Оба человека погибли на месте.

Вертолёт врезался в холм в Калифорнии. Видео © X / World Conflict Live 24/7

По последним данным, вертолёт ударился о склон примерно в 60 метрах от подножия холма и оказался в густых зарослях. После падения пожара не возникло, значительных утечек топлива спасатели также не обнаружили. Имена погибших пока не раскрывают.

Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило модель вертолёта и число людей на борту. Причину крушения выясняют FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте.

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