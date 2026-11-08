В Бразилии вертолёт с пятью людьми, направлявшимися на свадьбу, потерпел крушение в сельской местности штата Минас-Жерайс. Все находившиеся на борту выжили, однако получили травмы и были госпитализированы, сообщает Metrópoles.

В Бразилии вертолёт с гостями свадьбы потерпел крушение, пятеро ранены. Видео © X / PresstvExtra

Инцидент произошёл 7 ноября около 13:40 по местному времени неподалёку от автомагистрали MG-050 в муниципалитете Пасус. Вертолёт Robinson R66 Turbine вылетел из Белу-Оризонти и направлялся к ферме, где должна была состояться свадебная церемония.

По предварительным данным спасателей, во время полёта над кукурузным полем пилот потерял управление, после чего воздушное судно рухнуло с высоты около 20 метров. В результате падения вертолёт получил серьёзные повреждения, его кабина была разрушена, а обломки разбросало по территории фермы.

На борту находились трое мужчин и две женщины. Все они получили травмы рук и ног, однако оставались в сознании, а их состояние оценивалось как стабильное. Одну пострадавшую доставили в больницу спасатели, остальных четверых эвакуировали бригады скорой помощи.

Первыми на помощь пострадавшим пришли двое пожарных, находившихся поблизости в свободное от службы время. Позднее к месту происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и полиции. Причины крушения устанавливаются, к расследованию привлечены специалисты гражданской авиации.

Ранее Life.ru сообщал о столкновении двух вертолётов в районе Эвереста, в результате которого погиб турист. Инцидент произошёл при посадке воздушных судов компаний Fishtail Air и Air Dynasty в непальской деревне Периче.