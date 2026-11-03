Российский союз туриндустрии выясняет, могли ли путешественники из России оказаться среди пассажиров или очевидцев столкновения двух вертолётов в районе Эвереста. Об этом рассказали Life.ru в пресс-службе РСТ.

«Подтверждённых данных о присутствии организованных российских туристов на борту или рядом с местом происшествия пока нет», — рассказали в союзе.

Сейчас специалисты собирают информацию от компаний, организующих зарубежные поездки, и страховых организаций. Полученные сведения позволят установить, могли ли участники организованных туров из России оказаться в зоне аварии. В РСТ подчеркнули, что продолжают следить за развитием ситуации. Дополнительные подробности будут обнародованы по мере поступления новых данных.