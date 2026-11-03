РСТ проверяет данные о россиянах на борту упавших у Эвереста вертолётов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российский союз туриндустрии выясняет, могли ли путешественники из России оказаться среди пассажиров или очевидцев столкновения двух вертолётов в районе Эвереста. Об этом рассказали Life.ru в пресс-службе РСТ.
«Подтверждённых данных о присутствии организованных российских туристов на борту или рядом с местом происшествия пока нет», — рассказали в союзе.
Сейчас специалисты собирают информацию от компаний, организующих зарубежные поездки, и страховых организаций. Полученные сведения позволят установить, могли ли участники организованных туров из России оказаться в зоне аварии. В РСТ подчеркнули, что продолжают следить за развитием ситуации. Дополнительные подробности будут обнародованы по мере поступления новых данных.
Ранее Life.ru сообщил о столкновении двух вертолётов возле Эвереста, в результате которого погиб турист. Инцидент произошёл при посадке воздушных судов компаний Fishtail Air и Air Dynasty в непальской деревне Периче. Оба аппарата упали на землю, а их обломки разлетелись в сторону находившихся неподалёку путешественников.