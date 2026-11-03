Два вертолёта столкнулись при посадке в деревне Периче в районе Эвереста. Один турист погиб. О катастрофе сообщил SHOT со ссылкой на российского гида; местные СМИ также сообщили о гибели иностранца, ссылаясь на полицию Непала.

Столкновение вертолётов в районе Эвереста. Видео © SHOT

По словам собеседника SHOT, вертолёты компаний Fishtail Air и Air Dynasty пытались сесть на одну площадку возле отеля Edelweiss Pheriche. После столкновения обе машины рухнули на землю.

Рядом находились несколько десятков туристов с рюкзаками. Как рассказал гид, обломки полетели в их сторону. Сведений о пострадавших среди стоявших у площадки в сообщении нет.

SHOT сообщает о травмах у обоих пилотов и эвакуации одного из них в Луклу. При этом первоначальные данные непальской полиции, опубликованные The Kathmandu Post, отличались: правоохранители сообщили об одном раненом пассажире, которого доставили в Луклу. Обстоятельства столкновения и сведения о пострадавших уточняются.

Ранее Life.ru сообщал, что российских туристов эвакуировали вертолётом после наводнения в Непале. Их доставили в посёлок Аругат ниже по течению реки. Оттуда сохранилась неповреждённая дорога в Катманду и Покхару.