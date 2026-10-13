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Опубликовано 13 октября, 11:11

«Мы очень счастливы»: Застрявших в Непале российских туристов вывезли на вертолёте

Российских туристов эвакуировали вертолётом после наводнения в Непале

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Группу из девяти российских туристов, оказавшихся отрезанными от внешнего мира после наводнения в Непале, эвакуировали армейским вертолётом. Об этом ТАСС рассказала руководитель группы Мария Ерохина.

Туристов доставили в посёлок Аругат ниже по течению реки. Оттуда сохранилась неповреждённая дорога в Катманду и Покхару.

«У нас всё в порядке, только что армейский вертолёт вывез всех в Аругат — посёлок ниже по реке, откуда есть неповреждённая дорога в Катманду и Покхару. Мы очень счастливы», — рассказала Ерохина.

Она также поблагодарила российское посольство и СМИ за содействие в эвакуации.

Наводнение произошло 11 октября на реке Будхи-Гандаки в деревне Джагат округа Горкха. После разгула стихии группа россиян, отправившихся в треккинг вокруг горы Манаслу, оказалась отрезана от внешнего мира. Первую ночь туристам пришлось провести на полу в церкви, а на следующий день они добрались до пострадавшей деревни и остановились в гостинице над рекой. По словам Ерохиной, одна из участниц группы из-за пережитого не могла заснуть от страха.

После эвакуации туристы намерены отправиться в Покхару, а затем продолжить путешествие по другому маршруту в районе Аннапурны. Изначально группа собиралась попасть в священную буддийскую долину Цум для медитаций и созерцания, однако теперь россияне рассчитывают вернуться туда в следующем году — после восстановления повреждённой стихией инфраструктуры.

АТОР: Застрявшие из-за наводнения в Непале россияне ехали не через туроператоров
АТОР: Застрявшие из-за наводнения в Непале россияне ехали не через туроператоров

Российское посольство в Катманду ранее обратилось к властям Непала с просьбой помочь с эвакуацией группы. Как сообщал советник-посланник дипмиссии Ринчен Ракшаев, дипломаты поддерживали связь с местной стороной после получения информации о застрявших туристах.

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Никита Никонов
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