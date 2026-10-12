Девять россиян отрезаны от внешнего мира после наводнения в Непале

Группа из девяти российских туристов оказалась отрезана от внешнего мира после наводнения в районе горы Манаслу в Непале. Прямой угрозы их жизни сейчас нет, сообщил советник-посланник Посольства РФ в Катманду Ринчен Ракшаев.

«Сегодня стало известно, что в результате произошедшего вчера, 11 октября, наводнения на реке Будхи-Гандаки в деревне Джагат округа Горкха оказалась отрезанной группа из девяти российских туристов, отправившихся в треккинг вокруг горы Манаслу», — рассказал дипломат ТАСС.

По его словам, россияне из соображений безопасности поднялись выше по склону и сейчас рассчитывают на эвакуацию вертолётом.

Ранее четыре человека пропали в Непале после наводнения из-за оползня. Известно о разрушении не менее 40 домов. Пострадали несколько населённых пунктов.