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Опубликовано 12 октября, 16:09

Девять россиян отрезаны от внешнего мира после наводнения в Непале

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shankar bhujel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shankar bhujel

Группа из девяти российских туристов оказалась отрезана от внешнего мира после наводнения в районе горы Манаслу в Непале. Прямой угрозы их жизни сейчас нет, сообщил советник-посланник Посольства РФ в Катманду Ринчен Ракшаев.

«Сегодня стало известно, что в результате произошедшего вчера, 11 октября, наводнения на реке Будхи-Гандаки в деревне Джагат округа Горкха оказалась отрезанной группа из девяти российских туристов, отправившихся в треккинг вокруг горы Манаслу», — рассказал дипломат ТАСС.

По его словам, россияне из соображений безопасности поднялись выше по склону и сейчас рассчитывают на эвакуацию вертолётом.

Ни вперёд, ни назад: Россияне вместе с сотнями других туристов попали в снежную ловушку в Непале
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Ранее четыре человека пропали в Непале после наводнения из-за оползня. Известно о разрушении не менее 40 домов. Пострадали несколько населённых пунктов.

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Матвей Константинов
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