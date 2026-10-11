Четыре человека пропали без вести после оползня и наводнения в Непале

В Непале четыре человека числятся пропавшими без вести после наводнения из-за оползня, а также не менее 40 домов оказались разрушены. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заместителя председателя муниципалитета Чуманубри Лакшми Гурунг.

Непал. Видео © Х / sustainme_in

Поток воды также смыл мосты. Стихийное бедствие произошло сразу после оползня, перекрывшего реку в районе Горкха недалеко от границы с Китаем. Вода затопила жилые дома и хозяйственные постройки в нескольких населённых пунктах.

«По меньшей мере 40 домов в пяти различных поселениях снесло паводком», — рассказала Гурунг.

По данным Kathmandu Post, четыре человека числятся пропавшими без вести. Жителей, чьи дома стоят по берегам рек, просят эвакуироваться. Спасти удалось шесть человек. Кроме того, 18 сотрудников местной ГЭС самостоятельно выбрались в безопасное место после угрозы затопления объекта.

Напомним, это не первый паводок в Непале. Власти страны в начале октября решили постепенно свернуть поисковые операции после крупнейшего в истории страны наводнения, жертвами которого стали 1455 человек. Паводок начался после схода лавины примерно в 20 километрах от пункта пропуска «Расувагадхи» на границе с Китаем. Поток горной породы и воды прошёл по руслу реки более 70 километров, разрушая населённые пункты и затапливая большие территории. 5285 человек всё ещё числятся пропавшими без вести. Среди них — 589 иностранных туристов, включая 11 россиян.