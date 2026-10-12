АТОР: Застрявшие из-за наводнения в Непале россияне ехали не через туроператоров

Девять российских туристов, оказавшихся отрезанными от внешнего мира из-за наводнения в Непале, не являются клиентами федеральных туроператоров, входящих в АТОР. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации.

«В АТОР в данный момент не располагают сведениями о туристах, заблокированных в Непале из-за разлива реки. По имеющимся данным, клиентов федеральных туроператоров, входящих в АТОР, в данном районе сейчас нет», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что девять российских туристов оказались отрезаны от внешнего мира после наводнения в Непале. Группа находилась в районе горы Манаслу, где из-за разлива реки были повреждены дороги и тропы. По данным российского посольства, непосредственной угрозы жизни туристов не было, однако самостоятельно покинуть район они не могли.