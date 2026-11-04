Вертолёт рухнул в залив Бискейн неподалёку от Майами в американском штате Флорида. Авиакатастрофа произошла в районе острова Ки-Бискейн. На место происшествия направили спасателей округа Майами-Дейд, сообщает ABC News.

По данным СМИ, на борту находились три человека — пилот и двое пассажиров. Двоих доставили в больницу, третий, предположительно, погиб. На опубликованных кадрах виден перевёрнутый вертолёт с жёлтыми аварийными поплавками, рядом с которым работают спасательные катера.