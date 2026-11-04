Вертолёт с тремя людьми рухнул в воду у Майами, есть погибший
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Вертолёт рухнул в залив Бискейн неподалёку от Майами в американском штате Флорида. Авиакатастрофа произошла в районе острова Ки-Бискейн. На место происшествия направили спасателей округа Майами-Дейд, сообщает ABC News.
По данным СМИ, на борту находились три человека — пилот и двое пассажиров. Двоих доставили в больницу, третий, предположительно, погиб. На опубликованных кадрах виден перевёрнутый вертолёт с жёлтыми аварийными поплавками, рядом с которым работают спасательные катера.
1 ноября во Флориде произошла другая крупная авиакатастрофа. Бизнес-джет Learjet 60 рухнул в жилом районе округа Палм-Бич, погибли все девять человек на борту. Как писал Life.ru, перед падением экипаж сообщал об обледенении и турбулентности, а следователи обнаружили признаки возможного разрушения самолёта ещё в воздухе.
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