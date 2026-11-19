Президент России Владимир Путин заявил, что никто не может предсказать, что произойдёт после исторической трёхсторонней встречи с американским лидером Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Отвечая на вопрос журналиста о дальнейших событиях, глава государства отметил, что будущее известно только Богу.

Представитель прессы напомнил российскому президенту, что переговоры трёх мировых лидеров уже назвали историческими, и поинтересовался, чего следует ожидать дальше.

«Никто не знает, только Бог. Раньше таких встреч не было, и вот состоялась», — ответил Путин.

Таким образом, российский лидер подчеркнул беспрецедентность состоявшегося саммита, но не стал делать прогнозов относительно его дальнейших последствий.

Первая в истории трёхсторонняя встреча руководителей России, Китая и США прошла 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Переговоры состоялись в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан» на полях саммита АТЭС.

Путин, Трамп и Си Цзиньпин провели за столом переговоров 1 час 29 минут. Встреча началась в 11:27 по московскому времени и завершилась в 12:56. После окончания беседы лидеры не стали выступать с совместным заявлением перед журналистами.

Ранее Life.ru сообщал о завершении первой в истории трёхсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Переговоры продолжались дольше первоначально запланированного часа.