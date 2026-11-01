Ночь на 1 ноября стала самой холодной в Москве с начала календарной осени. На главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, температура опустилась до минус 0,8 градуса. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Предыдущий минимум продержался менее двух недель. В ночь на 20 октября на ВДНХ зафиксировали минус 0,1 градуса. Таким образом, новый показатель оказался ниже на 0,7 градуса.

В число самых холодных ночей этой осени также вошли 28 октября, когда термометры показали плюс 0,4 градуса, и 21 октября с температурой плюс 0,9 градуса. Ещё одна прохладная ночь пришлась на 4 октября — тогда воздух остыл до плюс 2 градусов.

При этом минувшей ночью температура заметно различалась в зависимости от района Москвы. В Тушине зафиксировали плюс 0,9 градуса, а в самом центре столицы, возле гостиницы «Балчуг», — плюс 4 градуса.

В ближайшие дни ночные заморозки могут повториться. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в начале ноября температура по ночам будет местами опускаться ниже нуля, хотя днём в столице пока сохранится плюсовая погода.

Ранее Life.ru рассказывал, что октябрь в Москве повторил температурный рекорд 2020 года. По данным обсерватории МГУ, средняя температура месяца достигла плюс 9,5 градуса, что на 3,5 градуса выше климатической нормы. При этом настоящую метеорологическую зиму синоптики ожидают лишь во второй половине ноября, а постоянный снежный покров может сформироваться не раньше конца месяца или начала декабря.