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Опубликовано 14 сентября, 08:42

Ночь пережили, город цел: Глава Сочи рассказал о последствиях атаки БПЛА

Глава Сочи сообщил об отсутствии повреждений городской инфраструктуры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saiko3p

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saiko3p

После ночной атаки БПЛА в Сочи специалисты проверили жилые территории. Повреждения обнаружили в трёх частных домах, при этом городская инфраструктура продолжила работать без сбоев. О последствиях атаки, произошедшей в ночь на 14 сентября, рассказал глава Сочи Андрей Прошунин.

«Как только в Минобороны сообщили об отмене статуса «Атака БПЛА», поручил специалистам районных администраций провести подворовой обход. Сейчас он практически завершён», — написал он в своём Telegram-канале.

Несмотря на произошедшее, коммунальные и другие городские системы работают в обычном режиме.

В Сочи после удара дрона ВСУ пострадали пять человек, включая ребёнка
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Ранее сообщалось, что жители Сочи могут обратиться за правовой помощью в прокуратуру Краснодарского края после недавней атаки БПЛА. Для приёма обращений и жалоб надзорное ведомство запустило специальную горячую линию по телефону +7 (918) 140-11-32.

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Милена Скрипальщикова
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