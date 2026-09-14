Ночь пережили, город цел: Глава Сочи рассказал о последствиях атаки БПЛА

После ночной атаки БПЛА в Сочи специалисты проверили жилые территории. Повреждения обнаружили в трёх частных домах, при этом городская инфраструктура продолжила работать без сбоев. О последствиях атаки, произошедшей в ночь на 14 сентября, рассказал глава Сочи Андрей Прошунин.

«Как только в Минобороны сообщили об отмене статуса «Атака БПЛА», поручил специалистам районных администраций провести подворовой обход. Сейчас он практически завершён», — написал он в своём Telegram-канале.

Несмотря на произошедшее, коммунальные и другие городские системы работают в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что жители Сочи могут обратиться за правовой помощью в прокуратуру Краснодарского края после недавней атаки БПЛА. Для приёма обращений и жалоб надзорное ведомство запустило специальную горячую линию по телефону +7 (918) 140-11-32.