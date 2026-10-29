Ночная атака дронов обернулась пожаром на предприятии под Рязанью
Обложка © Life.ru
В Шиловском районе Рязанской области в ночь на 29 октября произошёл пожар на территории одного из предприятий после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своём телеграм-канале.
«Сегодня ночью из-за атаки БПЛА на территории предприятия в Шиловском районе произошло возгорание. Пострадавших нет», — написал глава региона.
По словам Малкова, пожар удалось локализовать. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. Название пострадавшего предприятия и масштабы повреждений пока не уточняются.
Ранее Life.ru сообщал о возгорании двух частных домов в Рязанской области после атаки украинских беспилотников. Инцидент произошёл 28 октября в Милославском округе. Тогда, по данным губернатора, силы ПВО уничтожили четыре беспилотника, обошлось без пострадавших.