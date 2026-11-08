Российские ударные вертолёты Ми-28НМ смогут поражать наземные цели на расстоянии сотен километров благодаря ракетам «Дань-Т». Новое вооружение существенно расширяет возможности «Ночных охотников», пишет американское издание Military Watch Magazine.

Авторы публикации отмечают, что «Дань-Т» отличается от противотанковых ракет, которые традиционно составляют основу вооружения ударных вертолётов. По оценке издания, её применение позволяет наносить удары по стационарным объектам далеко за линией фронта, не приближаясь непосредственно к району цели.

Особенно важным это преимущество журналисты считают в условиях насыщения прифронтовой зоны средствами противовоздушной обороны малой дальности и дронами-перехватчиками. Использование дальнобойных боеприпасов потенциально снижает необходимость подвергать экипажи риску при выполнении ударных задач.

Как указывает Military Watch Magazine, заявленная дальность «Дань-Т» достигает 450 километров, а масса боевой части — 130 килограммов. Скорость боеприпаса может составлять около 500 километров в час. Для наведения используются инерциальная и спутниковая навигационные системы.

Издание также обращает внимание, что «Дань-Т» создана на основе беспилотной воздушной мишени «Дань-М». По своим характеристикам разработка приближается к классу малогабаритных крылатых ракет, способных действовать на значительно большем расстоянии, чем обычное вооружение ударных вертолётов.

Ранее Life.ru рассказывал, что Минобороны России впервые показало применение боеприпаса «Дань-Т» с вертолёта Ми-28НМ в зоне СВО. По данным ведомства, экипаж получил от разведки координаты личного состава и пункта управления беспилотниками ВСУ, после чего произвёл пуск ракеты. Военные сообщили о поражении цели и возвращении вертолёта на аэродром.