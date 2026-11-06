Министерство обороны России впервые показало кадры боевого применения барражирующего боеприпаса «Дань-Т» с ударного вертолёта Ми-28НМ. По данным ведомства, экипаж «Ночного охотника» нанёс удар по позициям операторов беспилотников ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Пуск «Дань-Т» с вертолёта Ми-28НМ. Видео © Минобороны России

Перед вылетом российские военнослужащие получили от разведки координаты расположения личного состава противника и пункта управления украинскими БПЛА. Во время выполнения задания экипаж Ми-28НМ произвёл пуск «Дань-Т» по указанной цели.

В Минобороны сообщили, что, согласно докладу разведки, цель была поражена. После выполнения боевой задачи вертолёт вернулся на аэродром базирования.

Ранее Life.ru рассказывал о планах «Ростеха» представить в 2027 году новые ударные беспилотники с элементами искусственного интеллекта. Разработчики намерены увеличить дальность и скорость перспективных аппаратов, а также расширить их интеллектуальные возможности. В госкорпорации отмечали, что современные технологии постепенно стирают границу между ударными дронами и крылатыми ракетами.

Кроме того, Life.ru сообщал об обновлении вертолётного парка российской армейской авиации. По информации Минобороны, подразделения получают модернизированные разведывательно-ударные Ка-52М, ударные Ми-28НМ и тяжёлые транспортные Ми-26Т2В. Военные также используют различные варианты многоцелевых вертолётов Ми-8.