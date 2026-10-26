«Опасная вещь»: В ВСУ рассказали об угрозе российских ракет-дронов «Бандероль» и «Дань-Т»

Российские ударные аппараты «Бандероль» и «Дань-Т» представляют серьёзную угрозу для украинской противовоздушной обороны. Такую оценку дал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью «РБК-Украина».

По словам Игната, эти изделия сложно однозначно отнести к беспилотникам или крылатым ракетам. Похожими характеристиками обладает и реактивная «Герань-5», которая по своей конструкции всё больше напоминает ракету. Поэтому украинские военные используют для подобных аппаратов обозначение «ракета-дрон».

«Это опасная вещь, потому что её запускают с воздушной платформы», — отметил Игнат.

Представитель ВСУ уточнил, что первоначально «Бандероли» запускали с разведывательно-ударных беспилотников «Орион», а позднее — с вертолётов. По его оценке, дальность полёта таких изделий составляет около 600 километров.

Игнат также сообщил, что за прошлый месяц украинские военные зафиксировали применение примерно 350 аппаратов «Бандероль» и «Дань-Т». По его словам, второе изделие постепенно приходит на смену первому.

Ранее Life.ru сообщал, что российский беспилотник «Герань-5» представляет собой принципиально новый тип ударного аппарата. Эксперт Максим Кондратьев объяснил, что разработка отличается от предыдущей модели конструкцией планера и характеристиками носителя. По его оценке, «Герань-5» занимает промежуточное положение между обычным дроном и крылатой ракетой.