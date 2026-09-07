Ракету «Бандероль» заметили на ударном вертолёте Ми-28НМ

Новую малогабаритную крылатую ракету «Бандероль» заметили на пилоне ударного вертолёта Ми-28НМ «Ночной охотник», передаёт Fighterbomber.

На фотографии запечатлён Ми-28 с опознавательными знаками Воздушно-космических сил России. На правом пилоне находится боеприпас, который пользователи узнали как «Бандероль». При этом точная идентификация ракеты остаётся под вопросом. Есть версия, что на снимке может быть другое изделие — «Дань-Т», внешне похожее на «Бандероль».

По открытым данным, «Бандероль» относится к классу малогабаритных крылатых ракет. Ранее сообщалось, что её могут запускать с наземных установок, беспилотников «Орион» и вертолётов Ми-28.

Предполагаемая длина ракеты составляет около пяти метров, размах раскладывающегося крыла — 2,2 метра. Заявленная дальность достигает 500 километров, а скорость — до 650 километров в час.

В ночь на 4 сентября российские войска нанесли комбинированный удар по Киевской и Одесской областям. По данным Life.ru, для атаки использовались в том числе беспилотники «Герань» и крылатые ракеты «Бандероль». В Киевской области отдельно был поражён логистический центр с товарами двойного назначения, которые, как утверждало Минобороны России, использовались в интересах ВСУ.